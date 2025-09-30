Mostra reúne obras produzidas por mulheres atendidas pela Unacon de Americana

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana recebe, entre os dias 6 e 31 de outubro, a exposição “Kintsugi: a beleza das cicatrizes”, que apresenta trabalhos artísticos produzidos por mulheres em tratamento oncológico atendidas pela Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana. A abertura da mostra ocorre no dia 2, das 19h às 21h30. A visitação é gratuita e ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

São quatro instalações – de fotografias, de pratos, de lenços e uma escultura – criadas durante as oficinas do Projeto Kintsugi, idealizado e coordenado pela artista Pietra Borges, com o objetivo de promover a autovalorização e a resiliência feminina por meio da arte e da partilha de vivências. Inspirada na filosofia e na técnica japonesa do kintsugi, que valoriza as cicatrizes ao reparar cerâmicas quebradas com ouro, tornando as marcas parte da beleza da peça, a iniciativa utiliza a metáfora para refletir sobre as trajetórias de vida e os processos de reconstrução das participantes.

Ao longo do projeto, as mulheres participaram de oficinas de arteterapia, fotografia, técnica kintsugi, além da criação de lenços com pinturas em aquarela. As obras resultantes dessas vivências artísticas agora compõem a exposição, que busca transformar a dor em expressão estética e a vulnerabilidade em potência criadora.

Para a artista Pietra Borges, o projeto revela a força que nasce do encontro entre arte e experiência de vida. “O Kintsugi nos ensina que nossas cicatrizes não diminuem nossa beleza, mas a ampliam, porque carregam nossas histórias. Essa exposição é um convite para enxergar essas marcas como símbolos de vida, coragem e renascimento”, declarou.

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, destacou o papel da mostra como espaço de reconhecimento e valorização. “O MAC se transforma, mais uma vez, em lugar de encontro, partilha e transformação, trazendo para o público de Americana uma exposição que celebra a força e a sensibilidade dessas mulheres e reafirma o compromisso da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi em democratizar o acesso à produção e à fruição culturais”, disse.

O projeto cultural é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e foi selecionado através do edital de chamamento público PNAB 05/2024, nos termos da Lei Federal Nº 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e produção de Pietra Borges, com o apoio da Balão Cúbico e do Cineclube Sofá.

A Unacon é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Serviço:

Exposição “Kintsugi – A Beleza das Cicatrizes”

Abertura: 2 de outubro, das 19h às 21h30

Visitação: de 6 a 31 de outubro, de segunda a sexta das 9h às 17h

Entrada gratuita

Local: MAC Americana, no CCL (Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo)

