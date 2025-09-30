Rodar com o veículo sem licenciamento não é apenas uma infração, é um risco que pode sair caro. Em 2025, a fiscalização foi intensificada em diversos estados brasileiros, e dirigir sem o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) é considerado uma infração gravíssima.

O não pagamento do licenciamento pode gerar sérias consequências ao motorista, incluindo multa no valor de R$ 293,47 que pode chegar a quase R$ 3.000 em casos de reincidência ou infrações combinadas, além da aplicação de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O veículo também pode ser apreendido e removido para o pátio, sendo liberado apenas após a quitação dos débitos e das taxas de estadia. Somado a isso, a ausência do licenciamento impede a contratação de seguro, a venda do automóvel e até mesmo a circulação legal pelas vias públicas.

Multa vs. Licenciamento

O fato é que pagar o licenciamento custa quase metade da multa, sem contar os transtornos e riscos adicionais.

Conheça 3 aplicativos que ajudam você a se manter regularizado

Gringo

O Gringo permite consultar débitos veiculares, acompanhar o calendário do Detran, pagar IPVA, licenciamento e multas, além de oferecer parcelamento em até 12 vezes no cartão. O aplicativo também envia notificações para lembrar o usuário dos prazos, evitando esquecimentos que podem virar problemas sérios.

Zapay

Zapay é uma solução digital integrada aos sistemas dos Detrans estaduais. Com ele, o motorista pode quitar débitos como IPVA, licenciamento e multas diretamente pelo app, com opção de parcelamento. Após o pagamento, o CRLV-e é emitido automaticamente. O atendimento pode ser feito via WhatsApp ou e-mail, tornando o processo mais ágil e acessível.

SuperApp Sem Parar

Já o Sem Parar, além de ser conhecido como plataforma completa para os motoristas, em parceria com a Zapay, oferece pagamento de débitos veiculares diretamente pelo seu SuperApp. O motorista pode consultar e parcelar os valores em até 12 vezes, e recebe o comprovante por e-mail, tudo sem precisar sair de casa. Além disso, possui o alerta de multas e outras 30 funcionalidades.

