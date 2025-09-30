Filmes e séries campeões do streaming em setembro

May e Gabi lançam versão ao vivo de Vontade da Gente

Para iniciar o mês de outubro da melhor forma, a dupla sertaneja May e Gabi vai relançar, nesta quarta-feira (1), a música “Vontade da Gente” em uma versão cantada ao vivo. Essa versão da canção está presente no segundo DVD da dupla, denominado “Sentimentos Reais – A História Continua”, gravado em dezembro de 2024. A composição é a continuidade de uma narrativa marcante iniciada pelas cantoras no primeiro DVD “Histórias” Parte 1 e Parte 2.

A música fala sobre a saudade que a protagonista sente de momentos que viveu com outra pessoa. A canção explora um desejo latente por conexão, principalmente de se permitir sentir, a vontade de compartilhar uma relação leve, onde ambas as partes desfrutam do prazer. Além disso, a sonoridade dançante e envolvente, que mistura um ritmo latino, como o reggaeton, com sertanejo e o espanhol também são uns dos pontos fortes da composição.

Conhecidas por transformar histórias reais em composições carregadas de autenticidade e emoção, May e Gabi prometem entregar a mesma qualidade musical do lançamento original em uma versão acústica e encantadora.

