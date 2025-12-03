DAE realiza 324 consertos de vazamentos em Americana em sete dias

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 324 reparos de vazamentos em diferentes pontos da cidade, de 26 de novembro a 2 de dezembro. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de combate às perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

Nos sete dias, foram feitos 153 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 71 em passeios (VAP) e 100 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 324 atendimentos concluídos.

As equipes atuaram nos bairros Parque Gramado, Cidade Jardim, Vila Bertini, Residencial Jaguari, Antonio Zanaga, Industrial Salto Grande, Jardim da Balsa, Praia Azul, Boa Vista, Terramérica, Jardim América, Jardim Santana, Jardim Paulista, Vila Santa Maria, São Luiz, Chácara Machadinho, Nova Carioba, Parque da Liberdade, Santa Eliza, Vale das Nogueiras, Jardim Brasil, Praia dos Namorados, Centro, Morada do Sol, Frezzarin, Bela Vista, Industrial Abdo Najar, Vila Cecchino, Jardim Colina, Jardim Nossa Senhora Aparecida, São Manoel, São Vito, Jardim da Mata, Jardim Boer, Vila Dainese, Werner Plaas, Cordenonsi, Campo Verde, Jardim Dona Judith, Vila Jones, Jardim Alvorada, Nova Americana, Vila Santa Catarina, Jardim São José, Nielsen Ville, Parque Novo Mundo, Jardim Ipiranga, Ipês Amarelos, Parque das Nações, Santa Monica, Jardim da Paz e Residencial Tancredi.

De acordo com o DAE, a identificação e o reparo rápido de vazamentos são fundamentais para reduzir o desperdício e garantir mais eficiência ao sistema de abastecimento.

A autarquia reforça que a população deve comunicar ocorrências pelos canais oficiais:

Telefone: 0800-012-3737 (das 6h à 0h, todos os dias)

WhatsApp: (19) 98100-4714 (das 8h às 22h)

Site: www.daeamericana.sp.gov.br (opção “Protocolos Digitais”)

