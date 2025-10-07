DAE realiza 47 consertos de vazamentos nesta segunda-feira

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou, nesta segunda-feira (6), 47 reparos de vazamentos em diferentes pontos da cidade, como parte das ações de combate às perdas de água na rede de distribuição.

Foram 21 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 12 em passeios (VAP) e 14 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 47 atendimentos finalizados em apenas um dia. Os serviços contemplaram as regiões dos bairros: Zanaga, Vila Amorim, São Luiz, Jaguari, São Vito, Parque Nova Carioba, Vila Bertini e Jardim dos Pinheiros.

De acordo com o DAE, essas ações são fundamentais para reduzir o desperdício de água e garantir maior eficiência no sistema de abastecimento.

A autarquia reforça a importância da comunicação pelos canais oficiais sempre que for verificado algum vazamento. O registro pode ser feito pela população nos seguintes canais de atendimento:

– Telefone: 0800-012-3737 (das 6h à 0h, todos os dias)

– WhatsApp: (19) 98100-4714 (das 8h às 22h)

– Site: www.daeamericana.sp.gov.br (opção “Protocolos Digitais”)

Decreto de emergência hídrica

Americana decretou situação de emergência hídrica, no dia 30 de setembro, em razão da estiagem prolongada e da baixa qualidade da água do Rio Piracicaba, que abastece o município. A medida permite a adoção de ações emergenciais, como reforço no combate a vazamentos, contratação de mais caminhões-pipa e intensificação das campanhas de conscientização para o uso racional da água.

