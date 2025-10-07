Marcos Caetano pede recursos para saúde, educação e infraestrutura

O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu na segunda-feira (6) com a deputada estadual Marta Costa (PSD) para solicitar recursos estaduais através de emendas parlamentares para saúde, educação e infraestrutura de Americana.

Durante a reunião, o parlamentar destacou a importância de fortalecer as políticas públicas em áreas essenciais para o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da população. “Apresentamos à deputada um pedido de atenção especial para Americana. São recursos que farão uma diferença significativa em diversos setores, garantindo melhores condições de vida à nossa população”, afirmou Marcos.

No ofício entregue à deputada, o vereador pede a destinação de R$ 1 milhão para a realização de mutirão de cirurgias de catarata; R$ 1 milhão para investimentos em infraestrutura de unidades escolares, aquisição de materiais pedagógicos e capacitação de profissionais da educação; e R$ 1 milhão para aplicação em infraestrutura de mobilidade, segurança e qualidade de vida.

“Com esses investimentos, estaremos dando um passo importante para transformar realidades e promover uma cidade mais justa, segura e moderna para todos os cidadãos”, concluiu Marcos,

