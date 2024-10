O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana registra diminuição de vazamentos com a manutenção das válvulas reguladoras de pressão no sistema de abastecimento da cidade. Atualmente, existem 23 peças do tipo na rede, sendo que cinco delas já tiveram ou estão recebendo a manutenção necessária.

Um exemplo da eficiência do serviço está na Rua do Serralheiro, no bairro Werner Plaas. A manutenção da peça foi realizada em junho deste ano. De lá para cá, a redução das perdas de água com vazamentos foi de 50% em relação ao mesmo período (junho a outubro) de 2023.

Fala Marção do DAE

“Esse é um trabalho de extrema importância para o sistema como um todo, melhorando a distribuição da pressão na rede, evitando rompimentos e reduzindo as manutenções. Além disso, diminuímos também os vazamentos aparentes e não aparentes”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli, que adianta que a autarquia está investindo na ampliação desse trabalho para outros bairros.

As válvulas reguladoras de pressão já foram reparadas e reinstaladas também na Rua Henrique Basseto (Monte Carlo), e em breve serão recolocadas nas ruas Islândia (Parque das Nações) e Carolina Calegari Cibin (Parque Gramado) e na Avenida Comendador Thomaz Fortunato (Praia dos Namorados). Na Avenida Attilio Dextro (Nova Carioba) será implantada uma peça nova.

As equipes da autarquia também monitoraram as válvulas da Rua Florença (Jardim Helena), Rua do Entusiasmo (Jardim Boer) e Rua Mercúrio (Jardim Alvorada).

