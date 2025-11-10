DAE realiza reforma em poço de visita no Parque Eldorado em Santa Bárbara

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste concluiu, nesta sexta-feira (7), a reforma de um poço de visita (PV) e o reparo em um trecho da rede coletora de esgoto na Rua Lila Eugênia Carr, no Parque Eldorado. Os serviços foram executados pela equipe de manutenção em redes de esgoto da autarquia.

O antigo PV, danificado ao longo do tempo, apresentava obstruções que comprometiam o fluxo adequado do efluente pela tubulação, ocasionando vazamentos. A intervenção teve início na quinta-feira (6) e incluiu a construção de um novo poço de visita, interligando os pontos de coleta do efluente à Rua Angelo Riziolo.

Durante a execução dos trabalhos, foi aberta uma vala de aproximadamente cinco metros de profundidade, com escoramento adequado para garantir a segurança dos trabalhadores e a integridade da estrutura.

Com a conclusão da obra, o sistema de coleta e afastamento de esgoto do bairro teve seu pleno funcionamento restabelecido, assegurando que o efluente siga normalmente pelos interceptores até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Toledos I, localizada nas proximidades do Jardim Conceição.

