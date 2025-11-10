Sumaré avança em diálogo com o SESI para ampliar programas à comunidade

Representando a Prefeitura de Sumaré e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o Secretário Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, esteve em visita institucional ao SESI Unidade Sumaré na tarde desta quinta-feira.

A agenda contou com a presença de Guilherme Castilho, Gerente Regional SESI, e Matheus Mendes, Coordenador de Relações com a Indústria e a Comunidade, que apresentaram um panorama do trabalho desenvolvido pela instituição na cidade.

Durante a visita, foram apresentados alguns dos programas ofertados pelo SESI para a comunidade de Sumaré, com destaque para iniciativas que fortalecem a formação, a inclusão e o desenvolvimento das pessoas, como:

Atleta do Futuro – formação esportiva com foco no desenvolvimento integral;

PAR – Programa de Alfabetização Responsável – que oferece formação gratuita para professores e gestores, além de recursos pedagógicos;

Sesi Para Todos – integração e oferta de serviços e oportunidades para atendimento à comunidade;

Incluir – preparação e cadastro de pessoas com deficiência para oportunidades reais de emprego.

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, ressaltou a importância da parceria com o SESI:

“O SESI é um grande aliado do município. É uma instituição que entrega resultados e que impacta diretamente a formação, a educação, o esporte e o desenvolvimento humano. Sumaré ganha muito com essa presença forte e atuante.”

O vice-prefeito e Secretário de Governo, Andre da Farmácia, também destacou o papel estratégico do SESI.

“O SESI faz parte da história de Sumaré e segue contribuindo com ações que transformam vidas. Esses programas consolidam oportunidades e ampliam as possibilidades para nossa população.”

A visita reforça o diálogo permanente entre o poder público e o SESI, ampliando parcerias e construindo caminhos para que cada vez mais pessoas tenham acesso a políticas e programas que geram impacto real no desenvolvimento social e econômico de Sumaré.

