A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) abriram nesta segunda-feira (10) as inscrições para o Concurso de Decoração Natalina 2025 – “EnCantos e Luzes de Natal”. A participação é gratuita. As inscrições vão até o dia 5 de dezembro e devem ser feitas no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br, clicando no banner do evento.

“É uma grande alegria para nós promover este evento, que já se tornou uma tradição em nosso município a cada Natal, e oferecer a todos uma celebração natalina repleta de paz, luzes e cores”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Convidamos todos os cidadãos a participarem para que tenhamos um Natal ainda mais encantador em Americana. Vamos promover a magia desta época do ano com muito otimismo e entusiasmo”, declarou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O concurso cultural é dividido em duas categorias: residências e empresas. Podem participar os proprietários e locatários inscritos conforme regulamento, também publicado no site. A decoração deve ser instalada na fachada, jardim ou vitrine dos imóveis, até o dia 8 de dezembro, e precisa estar visível a partir da via pública.

Período

“O concurso de decoração natalina deixa nossa cidade ainda mais bonita durante o período das festas comemorativas de Natal e é um incentivo para o turismo e o comércio da cidade, atraindo um grande fluxo de pessoas de diferentes gerações”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

“As decorações de Natal trazem alegria e movimentam a cidade, porque incentivam as pessoas a visitarem os estabelecimentos participantes e a apreciarem como tudo fica mais bonito nessa época. É um estímulo para que comércio, indústria e prestadores de serviços enfeitem suas fachadas e vitrines, contribuindo para um período de festas ainda mais iluminado e acolhedor”, afirmou a presidente do Conselho Deliberativo da Acia e do Conselho Municipal de Turismo, Elza Cassitas Sferra.

De 8 a 11 de dezembro, membros da Comissão Julgadora, composta por servidores da Secretaria de Cultura e Turismo e integrantes da Acia, vão visitar os prédios inscritos para avaliar os seguintes critérios: espírito natalino, criatividade e originalidade, beleza e inovação, iluminação, e impacto visual da decoração diurna e noturna.

Prefeitura e prêmios

Serão premiadas três decorações em cada categoria. Os ganhadores receberão um troféu e vale-compras no comércio local com os seguintes valores:

1º Lugar – R$ 2.000,00

2º Lugar – R$ 1.300,00

3º Lugar – R$ 700,00

O resultado oficial do Concurso de Decoração Natalina de Americana será divulgado no dia 12 de dezembro, nos sites da Prefeitura e da Acia, e a solenidade de premiação será realizada no dia 18, na Praça Comendador Müller, no Centro.

