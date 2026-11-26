DAE realiza 735 reparos de vazamentos de água em 20 dias em Americana

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O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 735 reparos de vazamentos de água em diferentes regiões do município, entre os dias 7 e 26 de novembro. Os serviços integram a Operação Perda Mínima, iniciativa voltada à redução das perdas de água na rede de distribuição e ao fortalecimento do abastecimento, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

No período de 20 dias, as equipes executaram 211 consertos de vazamentos em ruas, 144 em passeios e 380 em cavaletes, totalizando 735 reparos de vazamentos aparentes.

Entre os bairros e localidades atendidos estão Residencial Jaguari, Parque Nova Carioba, Vila Rasmussen, Jardim da Paz, São Luiz, Jardim Boer, Jardim Boer I, Asta, Jardim Terramérica, Morada do Sol, Antônio Zanaga, Antônio Zanaga II, Jardim Santana, São Manoel, Jardim Nova Aliança, Chácara Girassol, Iate Clube Campinas, Jardim Alvorada, Vila Mathiensen, Vila Pavan, Jardim América, Werner Plaas, Parque Gramado, Jardim São Paulo, Jardim Ipiranga, São Vito, Jardim Villagio, Vila Cordenonsi, Jardim Colina, Jardim Bertini, Jardim Nielsen Ville, Balneário Riviera, Jardim Nova Americana, Residencial Horto Florestal Jacyra, Jardim das Orquídeas, Parque Novo Mundo,

Vila Nova Americana, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Parque Residencial Boa Vista, Frezzarin, Chácara Machadinho, Cariobinha, Jardim da Balsa II, Cidade Jardim, Vale das Nogueiras, Jardim São Sebastião, Jardim Mirandola, Parque das Nações, Santa Maria, Guanabara, São Jerônimo, Remanso Azul, Vila Dainese, Vila Jones, Vila Pantano, Vila Israel, Vila Marina, Vila Gallo, Jardim Brasil, São Domingos, Santa Lúcia, Parque Dom Pedro, Jardim do Lago, Vista Alegre, Santa Rosa, Jardim dos Pinheiros, Nova América, Jardim Judith, Residencial Nardini, Vila Cechino, Jardim dos Lírios, Balsa, Praia dos Namorados, Vila Bela, Jardim Nossa Senhora do Carmo, Praia Azul, Parque das Mangueiras, Jardim Progresso, Jardim Jacyra, Flor Bela e Vila Lourdes.

Os trabalhos contribuem para a redução do desperdício de água, a preservação dos recursos hídricos e a melhoria da eficiência do sistema de distribuição no município.

O DAE reforça a importância da colaboração da população na identificação de vazamentos. As ocorrências devem ser comunicadas pelos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento localizados nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.

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