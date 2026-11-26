Quase metade dos 38 milhões de jogadores de padel são mulheres; quadras chegam aos condomínios

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O padel alcançou 38 milhões de praticantes em 178 países e territórios, apoiados por uma rede de 85 mil quadras e 27 mil clubes, segundo dados divulgados em junho pela Federação Internacional de Padel (FIP). Quase metade dos jogadores são mulheres e 100 federações nacionais já integram a entidade. O crescimento da modalidade começa a ultrapassar as arenas esportivas e a interferir também na concepção de novos empreendimentos residenciais, que incorporam a quadra ao conjunto de espaços destinados à atividade física e à convivência.

A mudança já é observada em mercados onde o esporte está mais consolidado. O Global Padel Report 2026, elaborado pela Playtomic com análise da Strategy&, aponta que, na Espanha, as quadras são cada vez mais tratadas como uma comodidade integrada a novos projetos residenciais, hoteleiros e de uso misto, em vez de um investimento esportivo isolado. Cerca de 2% das quadras do país já estão dentro de empreendimentos residenciais, segundo o estudo.

No Brasil, o movimento também começa a aparecer em projetos residenciais de alto padrão. Em Balneário Camboriú (SC), uma quadra de padel integra os mais de 7 mil m² de lazer do Fischer Dreams, empreendimento da PROCAVE em fase final de obras na Avenida Atlântica. A estrutura, em escala próxima à de um resort, reúne ainda piscinas com borda infinita e aquecida, academia, yoga, pilates, quadra poliesportiva, saunas, restaurante e espaços de convivência e tratamentos. O projeto terá 119 apartamentos, distribuídos em duas torres de até 178 metros, com plantas de 186 m² a 491 m² e possibilidade de até oito suítes.

“O lazer residencial acompanha as mudanças de hábito das pessoas. Há alguns anos, determinadas modalidades sequer faziam parte da rotina de grande parte do público e hoje passam a ser consideradas já na etapa de projeto. No caso do padel, existe ainda uma característica importante de socialização: a quadra atende à prática esportiva, mas também cria um espaço de encontro entre moradores”, afirma Clóvis de Albuquerque Filho, diretor comercial da PROCAVE.

No Fischer Dreams, a presença da modalidade faz parte de uma estrutura de lazer que ocupa uma parcela relevante dos 70 mil m² de área construída. Na Avenida Atlântica, o empreendimento tem 62 metros de frente voltados para o mar e ocupa o endereço onde funcionou o histórico Hotel Fischer, inaugurado em 1957. A combinação entre esporte, bem-estar e convivência dentro do condomínio acompanha uma transformação apontada pelos estudos internacionais: modalidades que conquistam espaço na rotina também começam a influenciar o desenho dos lugares onde as pessoas vivem.

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