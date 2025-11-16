O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste promoveu, nesta quarta-feira (12), o encerramento da edição 2025 do projeto “Bacia Caipira”, com a realização do quarto e último encontro no Sítio do Pajé, área rural que abriga um fragmento de Mata Atlântica localizada no bairro Cruzeiro do Sul.

Com o tema “Água e Mudanças Climáticas – Memórias e ações para um futuro sustentável”, a edição deste ano reuniu grupos da terceira idade em atividades ecossociais e de educação ambiental. Participaram do projeto o Asilo São Vicente de Paulo, de Santa Bárbara d’Oeste, a Estação do Idoso José Nassif, de Piracicaba, e, como convidada especial, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, também de Santa Bárbara.

Durante a visita, os participantes foram recepcionados pelo Pajé Rosivaldo, proprietário do sítio, que compartilhou seus conhecimentos sobre plantas medicinais e seus benefícios à saúde. A programação incluiu uma trilha ecológica, onde o grupo pôde conhecer diversas espécies nativas e medicinais presentes no local, além do plantio de oito mudas de árvores em comemoração aos oito anos do projeto “Bacia Caipira”.

Em 2025, o projeto contou com quatro encontros, realizados no CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara, na Estação Experimental de Tupi – Horto Florestal, no Viveiro Municipal de Piracicaba e, por fim, no Sítio do Pajé.

O “Bacia Caipira” é uma iniciativa voltada à integração, ao aprendizado e ao diálogo sobre conservação ambiental e qualidade de vida, promovida por meio da parceria entre o Instituto Florestal/Estação Experimental de Tupi (SIMA), as Prefeituras de S Bárbara d’Oeste e Piracicaba, por meio das respectivas Secretarias de Meio Ambiente, de Educação e o DAE barbarense.

O projeto seguirá em 2026, com novas turmas da terceira idade dos dois municípios, fortalecendo o compromisso conjunto com a educação ambiental e a sustentabilidade.

