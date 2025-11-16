Santa Bárbara d’Oeste recebe Caravana da Coca-Cola no dia 19 de novembro; veja trajeto
Santa Bárbara d’Oeste recebe na próxima quarta-feira, 19 de novembro, a partir das 21h30, a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil, que novamente inclui o município em seu roteiro oficial.
A atração, que percorre sete estados brasileiros, conta com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste para sua realização na cidade.
A caravana terá como ponto de partida a Rua Limeira, no Supermercado Crema. O trajeto será o seguinte:
Rua Limeira
Rua Tenente-Coronel José Gabriel de Oliveira e Souza
Rua Ângelo Giubina
Rua Limeira
Rua do Couro
Rua da Agricultura
Avenida Santa Bárbara
Avenida Anhanguera
Rua Graça Martins
Rua Duque de Caxias
Rua Floriano Peixoto
Avenida Tiradentes
Avenida Monte Castelo
Rua Riachuelo
Avenida Sábato Ronsini
Rua XV de Novembro
A Prefeitura orienta que motoristas e pedestres redobrem a atenção durante a passagem da Caravana.
Sobre a Caravana
Neste ano, a Caravana traz duas comitivas simultâneas, cada uma formada por cinco caminhões cenográficos que recriam universos temáticos: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. As apresentações contam ainda com projeções, luzes especiais, efeitos sensoriais, coreografia ao vivo de uma bailarina e a presença do casal Noel.
A edição de 2025 também amplia o alcance da iniciativa e traz uma novidade voltada à inclusão: uma ação de audiodescrição, disponível por link, que permitirá que pessoas com deficiência visual acompanhem detalhes da atração em tempo real.
