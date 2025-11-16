Santa Bárbara d’Oeste recebe Caravana da Coca-Cola no dia 19 de novembro; veja trajeto

Leia + sobre Famosos, artes e música

Santa Bárbara d’Oeste recebe na próxima quarta-feira, 19 de novembro, a partir das 21h30, a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil, que novamente inclui o município em seu roteiro oficial.



A atração, que percorre sete estados brasileiros, conta com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste para sua realização na cidade.



A caravana terá como ponto de partida a Rua Limeira, no Supermercado Crema. O trajeto será o seguinte:



Rua Limeira

Rua Tenente-Coronel José Gabriel de Oliveira e Souza

Rua Ângelo Giubina

Rua Limeira

Rua do Couro

Rua da Agricultura

Avenida Santa Bárbara

Avenida Anhanguera

Rua Graça Martins

Rua Duque de Caxias

Rua Floriano Peixoto

Avenida Tiradentes

Avenida Monte Castelo

Rua Riachuelo

Avenida Sábato Ronsini

Rua XV de Novembro



A Prefeitura orienta que motoristas e pedestres redobrem a atenção durante a passagem da Caravana.



Sobre a Caravana



Neste ano, a Caravana traz duas comitivas simultâneas, cada uma formada por cinco caminhões cenográficos que recriam universos temáticos: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. As apresentações contam ainda com projeções, luzes especiais, efeitos sensoriais, coreografia ao vivo de uma bailarina e a presença do casal Noel.



A edição de 2025 também amplia o alcance da iniciativa e traz uma novidade voltada à inclusão: uma ação de audiodescrição, disponível por link, que permitirá que pessoas com deficiência visual acompanhem detalhes da atração em tempo real.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP