O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste deu continuidade, nesta quinta-feira (15), ao cronograma intensivo de zeladoria em áreas sob responsabilidade da autarquia. As equipes de manutenção executaram serviços de capinação, roçagem e poda no ponto de reservação e distribuição de água localizado no Jardim São Francisco.

A iniciativa, coordenada pela Divisão de Gestão Ambiental do DAE, vai além do aspecto estético. O principal objetivo é garantir a segurança patrimonial e o bem-estar dos servidores que atuam diariamente nesses locais, além de facilitar a realização de vistorias estruturais preventivas e assegurar melhores condições visuais e funcionais das unidades.

A remoção de vegetação rasteira, ervas daninhas e a poda técnica de árvores também contribuem para a eliminação de possíveis criadouros de animais peçonhentos e de focos do mosquito transmissor da dengue, reforçando as ações de prevenção em saúde pública.

Os serviços realizados no Jardim São Francisco integram um roteiro contínuo de manutenção.

DAE vai seguir trabalhando

Nos próximos dias, o cronograma prevê intervenções no reservatório do Jardim Paraíso e nas dependências da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Toledos II, incluindo ainda as Estações de Tratamento de Água – ETA I, na Avenida Monte Castelo e ETA II, na Vila Aparecida.

