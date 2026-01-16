O Mounjaro do Paraguai passou a ser vendido em grupos de WhatsApp na região. O produto conta com entregas em domicílio e tem feito sucesso. O produto é ofertado por vendedores avulsos. A promessa é de emagrecimento rápido com baixo risco à saúde.

O valor do Mounjaro no Paraguai pode ser significativamente mais baixo do que no Brasil devido a diferenças tributárias, com relatos indicando preços até 4 ou 5 vezes menores. No entanto, é importante estar ciente dos riscos associados à compra e importação desse medicamento.

Mounjaro no Paraguai até 5x mais barato

Embora os preços possam variar entre farmácias e as diferentes dosagens (2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg), relatos recentes indicam que o medicamento pode ser encontrado por volta de R$ 350 para a dose de 5mg** no Paraguai, enquanto no Brasil o mesmo produto pode custar mais de R$ 1.500.

Avanço do Mounjaro no Brasil

A popularização da tirzepatida em 2025 ocorre em um cenário de avanço do sobrepeso no país. Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 68% dos brasileiros adultos vivem com excesso de peso, sendo mais de 30% com obesidade.

Estudos clínicos publicados no New England Journal of Medicine mostram que pacientes em uso da medicação podem perder, em média, entre 16% e 22,5% do peso corporal ao longo de até 72 semanas, a depender da dosagem e do perfil clínico, um ritmo considerado elevado do ponto de vista metabólico.

