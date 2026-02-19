DAE de SBO conclui reforma de poço de visita de esgoto no Jardim Santa Rita

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste realizou, nesta quarta-feira (18), importante intervenção de manutenção no sistema de esgotamento sanitário do Jardim Santa Rita, na Zona Sul do município. A ação foi executada por equipe operacional da autarquia com o objetivo de corrigir desgastes na infraestrutura local e assegurar o pleno funcionamento da rede.

Os trabalhos concentraram-se no cruzamento das ruas Benjamim Wiezel e Ismael Alves, contemplando a reconstrução completa de um poço de visita (PV) — estrutura essencial para acesso, monitoramento e inspeção das redes subterrâneas —, além da substituição de tubulações antigas por novos materiais, proporcionando maior durabilidade e eficiência ao sistema.

Fluxo de esgoto

Com a conclusão dos serviços, o fluxo de esgoto no trecho foi prontamente normalizado, prevenindo obstruções e restabelecendo a segurança sanitária da área atendida.

O sistema de esgotamento sanitário do bairro integra a bacia do Ribeirão dos Toledos. Todo o esgoto coletado na região é devidamente afastado e encaminhado à Estação de Tratamento de Esgoto Toledos I, onde passa por tratamento antes de ser devolvido ao meio ambiente, em conformidade com as normas ambientais vigentes.

