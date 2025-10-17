DAE de SBO e Escola Emílio Romi finalistas do 9º Prêmio Ação pela Água

Projeto Refloresta: DAE de Santa Bárbara e da Escola Emílio Romi disputam no Consórcio PCJ

O Projeto Refloresta, desenvolvido em parceria entre o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste e a Escola Estadual Emílio Romi, foi selecionado como finalista do 9º Prêmio Ação pela Água, promovido pelo Consórcio PCJ – um dos principais reconhecimentos regionais voltados à gestão sustentável dos recursos hídricos.

O anúncio dos finalistas ocorreu na manhã desta terça-feira (14), durante o evento “Cine Pelas Águas”, realizado no Cinema do Shopping Villa Multimall, em Santa Bárbara d’Oeste. A cerimônia marcou os 36 anos de fundação do Consórcio PCJ, reunindo representantes de municípios, escolas e empresas associadas. O encontro apresentou uma retrospectiva audiovisual sobre a trajetória do Consórcio e suas ações em prol da segurança hídrica e da cooperação regional.

Concorrendo na Categoria E, voltada a instituições de educação básica de municípios associados, o Projeto Refloresta destaca-se por promover educação ambiental, reflorestamento de áreas nativas e conscientização sobre o uso sustentável da água.

O projeto foi representado no evento pelo biólogo do DAE, Felipe Augusto Gasparotto, e pelo professor Sérgio Luiz Farsura, idealizador da iniciativa na EE Emílio Romi. Também integram a equipe a chefe da Divisão de Educação Ambiental do DAE, Mônica Tortelli, a professora Adriana Cristina Lopes Gomes Fernandes e o diretor da escola, Sidmar Antonio Rossini da Costa.

Na manhã desta quarta-feira (15), a equipe do Refloresta recebeu a placa “Notórios da Água 2025” durante cerimônia no viveiro de mudas nativas da Escola Estadual Emílio Romi, reforçando o reconhecimento pelo trabalho conjunto em prol do meio ambiente e da sustentabilidade.

O DAE de Santa Bárbara d’Oeste já soma conquistas importantes no Prêmio Ação pela Água. Em 2022, a autarquia foi 1ª colocada na categoria de Serviços Municipais de Saneamento Básico, com o projeto “Águas Bárbaras: Programa de Proteção e Recuperação de Mananciais”, reafirmando o compromisso do município com a preservação ambiental e o uso responsável dos recursos hídricos.

