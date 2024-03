O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue com as ações de combate às perdas de água tratada por meio da substituição de mais de 52 mil hidrômetros em todo o município. Essa medida não acarretará em nenhum custo adicional para o consumidor e está em conformidade com as normativas do Inmetro, que recomenda a troca do aparelho após cinco anos de uso ou caso sua aferição esteja inadequada.

Dos 52.104 hidrômetros a serem substituídos, 35.104 serão trocados por meio da contratação de duas empresas com recursos provenientes do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) e de contrapartida da Autarquia, totalizando um investimento de R$ 4,2 milhões. Além disso, outros 17 mil hidrômetros serão substituídos utilizando recursos próprios do DAE, com um investimento de mais de R$ 1 milhão.

Com uma leitura precisa do consumo de água, os novos hidrômetros também poderão auxiliar na identificação de pequenos vazamentos não visíveis, que podem estar ocorrendo na parte interna do imóvel.

Uma parte significativa das perdas em Santa Bárbara é atribuída à submedição de hidrômetros antigos, que não conseguem mais medir o volume de água com a precisão necessária devido ao desgaste. Essa substituição envolve todos os bairros da cidade e corresponde a cerca de 70% das ligações de água existentes no município.