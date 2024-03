Com as frequentes mudanças de temperatura que o planeta vem enfrentado, muitos pais se preocupam com a saúde de seus filhos, especialmente aqueles que são propensos a doenças respiratórias. As infecções virais e as mudanças climáticas podem desencadear sintomas como tosse, falta de ar e congestionamento nasal, tornando essencial o cuidado com a saúde respiratória das crianças

Mudanças na temperatura, clima seco, poeira: fatores como esses são gatilhos para piorar doenças respiratórias em crianças e adultos. Quem tem filho pequeno com asma ou bronquite, por exemplo, sabe o que é preocupar-se com eles para evitar uma crise de tosse, principalmente em momentos de calor e um ar mais abafado. É nesse sentido que inaladores e nebulizadores conseguem ser bons investimentos. O uso de inaladores, especialmente os equipados com a tecnologia mesh, surge como uma ferramenta valiosa para garantir o bem-estar dos pequenos.

Mas quem nunca passou por essa dificuldade na hora de escolher o melhor para o seu filho? É o caso de Camila Santos, mãe de Sofia e Sara de 2 e 6 anos. “O volta às aulas é sinônimo de preocupação para os pais que têm filhos com alergias. E a nebulização se torna condição sine qua non para que a alergia não se torne um impedimento no rendimento escolar. Mas são tantos modelos que tive muita dificuldade para escolher”.

Para a Natália Griné, otorrinolaringologista, antes de comprar um inalador e nebulizador, é importante entender as peculiaridades existentes em cada equipamento como por exemplo verificar o nível de ruído do aparelho, especialmente ao considerar o público infantil, onde o tempo e o barulho se tornam variáveis de extrema relevância. Além disso, a relação entre o tamanho das partículas e a doença a ser tratada deve ser cuidadosamente analisada, uma vez que isso impacta diretamente na capacidade do produto. A taxa de nebulização, representando o tempo que o paciente passará realizando o procedimento, é outra consideração essencial, especialmente no caso de crianças, que podem se cansar quando a demora é prolongada.

“Portanto, ao tomar decisões sobre a aquisição de um inalador/nebulizador, é ideal considerar esses elementos para assegurar a eficácia e o conforto no tratamento respiratório”, explica a Dra Natália Griné, Otorrinolaringologista.

O aparelho inalador nebulizador aero care, lançado recentemente pela Relaxmedic, surge como uma resposta eficaz e moderna para os desafios enfrentados por aqueles que buscam um tratamento respiratório mais eficiente. “Sua combinação de tecnologia avançada, conforto e versatilidade o posiciona como uma escolha inovadora no cuidado da saúde pulmonar”, alerta a médica Nathalia Griné. Para a especialista, os pacientes podem não apenas aliviar sintomas, mas também transformar a maneira como enfrentam condições respiratórias, melhorando significativamente sua qualidade de vida.

Tecnologia Mesh: Eficiência e Conforto Respiratório

Os inaladores com tecnologia mesh oferecem uma abordagem inovadora no tratamento de doenças respiratórias em crianças. Esses dispositivos utilizam uma malha vibratória para transformar a solução medicamentosa líquida em partículas finas, facilitando sua inalação diretamente nos pulmões. A eficácia desse método se traduz em uma absorção mais rápida e eficiente do medicamento, proporcionando alívio imediato e duradouro dos sintomas respiratórios.

Para entender melhor a importância dessa tecnologia, conversamos com a Dra. Natalia Griné que destaca que “os inaladores com tecnologia mesh são uma excelente opção para o tratamento de doenças respiratórias em crianças. A precisão na entrega do medicamento e a diminuição do desperdício são aspectos cruciais, garantindo uma terapia mais eficaz.”

Escolhendo o Melhor Inalador para Seu Filho

A médica Natália Griné também compartilhou algumas dicas valiosas para os pais na escolha de um inalador adequado para seus filhos.

Facilidade de Uso: Opte por um inalador que seja fácil de operar, permitindo que a criança utilize-o com supervisão adequada.

Tamanho e Portabilidade: Escolha um inalador compacto e portátil para facilitar o transporte, tornando-o uma solução prática durante as aulas e atividades extracurriculares.

Manutenção Simplificada: Certifique-se de que o dispositivo seja de fácil limpeza e manutenção, evitando o acúmulo de bactérias que poderiam comprometer a eficácia do tratamento.

Depoimentos de Mães: Inaladores como Aliados na Saúde Infantil

Conversamos com algumas mães que já incorporaram o uso de inaladores na rotina de seus filhos. Camila Santos, mãe de duas meninas, compartilha: “O inalador com tecnologia mesh é fácil de usar e eficaz. Minhas filhas, quando usam com a supervisão de um adulto, conseguem respirar melhor, o que faz toda a diferença nas atividades diárias e na escola.”

A praticidade dos inaladores portáteis também foi ressaltada por Laisla Scarlet, mãe do Artur e do Pedro, de 8 e 6 anos. “O inalador portátil foi um verdadeiro salva-vidas. Posso levá-lo para qualquer lugar, o que significa que meus filhos nunca perdem uma dose do tratamento, estejamos onde estivermos.”

O volta às aulas pode ser mais tranquilo para as crianças propensas a doenças respiratórias com o uso adequado de inaladores, especialmente os equipados com a tecnologia mesh.

TIPOS DE NEBULIZADORES:

JATO DE AR – PNEUMÁTICO

– Não pode ser usado em qualquer posição, pode ocorrer vazamento

– Mais antigo

– Maior nível de ruído

– Custo baixo

– Maior tempo de nebulização

ULTRASSÔNICO

– Silencioso e rápido

– Pode ser utilizado em qualquer posição – Não vaza

– Geração de ondas de alta frequência

– Produz calor e isso afeta a eficácia de corticoides e antibióticos

– Mais indicado para problemas pontuais (sinusite, asma, problemas que não precise usar corticoide)

MALHA VIBRATÓRIA / AEROCARE

– Mais moderno

– Silencioso, rápido e pequeno

– Aceita todos os tipos de medicamentos

– Tecnologia Mesh

– Tamanho perfeito das partículas (vias aéreas inferiores)

– Melhor eficiência

– Portátil – Não vaza

– Necessário o líquido estar sempre em contato com a membrana para a eficácia da medicação

– Menos de 10 minutos já acabou a medicação

– Une as melhores características do mercado

– Recarregável USB

– Desligamento automático

– Simples e intuitivo

-Liberação consistente e controlada da medicação

-Ajuste de intensidade

– Autonomia de até 60 min

-Luzes indicadoras de bateria fraca

-A quantidade de medicação não aproveitada é mínima

Inalador Nebulizador AERO CARE

Taxa de nebulização – Em média 10 minutos

3 velocidades – dependendo do caso vc pode escolher maior ou menor intensidade (nenhum outro no mercado possui essa possibilidade)

Entrega uma taxa de nebulização de 0.9 min e os outros 0,25 min , o que significa um tempo muito menor na duração da nebulização

Carregável – até 60 minutos de duração