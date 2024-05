DAE substitui trecho da rede de água na Cidade Jardim

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana, por meio do programa Água na Torneira, está substituindo parte da rede de abastecimento na Cidade Jardim. Os trabalhos começaram nesta quinta-feira (2) na Rua dos Girassóis, entre as ruas dos Cravos e dos Lírios.

Ao todo, a autarquia vai trocar cerca de 220 metros de tubulação de ferro por PEAD (Polietileno de Alta Densidade), um material mais moderno e eficiente.

“Vamos aumentar a eficácia do sistema de abastecimento na região. O programa Água na Torneira não para, é ininterrupto, e assim vamos tirando de operação a tubulação antiga existente na cidade, com décadas de uso”, explica o superintendente da autarquia, Marcos Morelli.

Implantado em 2021, o Água na Torneira já realizou a substituição de mais de 46 quilômetros de rede em diversos bairros do município.

