DAE inicia treinamento para detecção de vazamentos não aparentes

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou o treinamento da equipe do programa de detecção de vazamentos de água não aparentes. Os profissionais atuarão aos finais de semana com equipamentos de escuta para identificar, de maneira preventiva, eventuais pontos que demandem o serviço de reparo.

O superintendente geral do DAE, Marcos Eduardo Morelli, destaca a importância da implantação do trabalho. “A equipe treinada vai percorrer as ruas da cidade em busca de vazamentos, nas ligações e na rede de distribuição de água. O objetivo é diminuir as perdas de água tratada”, afirma.

Após o vazamento ser detectado, uma equipe será enviada para executar o reparo, evitando desperdício de água não contabilizada ou de uso não autorizado.

O trabalho é feito com um equipamento de escuta chamado geofone de vareta, uma haste de escuta mecânica, com o qual os servidores do DAE já estão realizando o treinamento.

A ação faz parte das medidas para contenção de vazamentos de água implantadas pela autarquia. O número de equipes de manutenção foi ampliado de 11 para 14 e uma força-tarefa está em andamento para atendimento de demandas nos bairros.

Em cinco dias, foram executados 362 serviços, sendo 164 vazamentos na rua, 107 no passeio público e 91 no cavalete de água. O trabalho já passou por Praia Azul, Jaguari, Jardim Boer e Vila Bertini.

Os serviços do DAE podem ser acionados pelos seguintes canais de atendimento: diariamente pelo telefone 0800-0123-737, das 6h à 0h; pelo WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelos e-mails sac@daeamericana.sp.gov.br e ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br. O registro é importante para que a autarquia verifique a situação e tome as providências necessárias.