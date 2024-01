Vila Rica e Parque Olaria vão ganhar áreas de bem-estar e lazer

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou a implantação de duas novas Áreas de Bem-Estar e Lazer no Município. Os novos espaços já estão em construção no Vila Rica, entre as ruas Anderson Renato e Gentil Pavan, e no Parque Olaria, entre as ruas 21 de Abril, Ipiranga e Cláudio Manoel da Costa.

No Vila Rica serão instaladas estruturas como quadra de areia, quadra de basquete street, campo de areia, novas calçadas, além de manutenção no playground existente, academia ao ar livre, plantio de grama, arborização, paisagismo e iluminação em LED

No Olaria, além de nova iluminação em LED, plantio de grama, arborização e paisagismo, o projeto dispõe de melhorias no campo de futebol existente, novas calçadas, instalação de novo playground e academia ao ar livre.

“Mais duas regiões serão contempladas com o projeto que transforma Santa Bárbara d’Oeste todos os dias. Projeto esse que permite, através de parcerias público-privadas, a revitalização de diferentes espaços. Nestes últimos 11 anos estamos trabalhando duro para que Santa Bárbara fique cada vez melhor. E assim continuaremos. Estes novos espaços mudam o dia-a-dia das pessoas, trazendo segurança e a possibilidade do convívio social, algo tão importante a todos nós. Vamos cuidando com carinho da nossa cidade. Aqui tem Qualidade de Vida!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

