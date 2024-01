O presidente da Câmara Municipal, Paulo Monaro (MDB), recebeu, na manhã desta

sexta-feira (26), em seu gabinete, a líder do grupo de dança Comitiva Nalvinha Santos, para tratar sobre as ações acerca da promoção da cultura sertaneja e caipira na região, assim como do trabalho desenvolvido no sentido de promover a autoestima através do “Projeto Mulher”. A comitiva, composta por 60 mulheres, de cinco a 75 anos, costuma se apresentar em grupos de aproximadamente 20 dançarinas.

“Nossa missão é levar alegria por meio da dança e da cultura sertaneja, ao mesmo tempo em que atuamos no resgate da autoestima de mulheres que, muitas vezes, passaram por decepções, enfrentam doenças como depressão e síndrome do pânico ou sofreram algum tipo de discriminação”, comenta Nalvinha, lembrando que amanhã (27/01) o grupo fará uma apresentação voluntária no Asilo São Vicente de Paulo.

“É muito bom vermos pessoas interessadas em promover a cultura da nossa região, especialmente quando essas atividades envolvem trazer mais saúde, física e mental, à população. Espero que o projeto cresça cada vez mais e possa levar o nome de nossa cidade pelo Brasil afora”, disse Monaro. Os interessados em conhecer o trabalho da comitiva podem buscar mais informações e entrar em contato pelo perfil nas redes sociais @comitivanalvinhasantos.

A reunião com o presidente foi acompanhada por seu irmão Sérgio Monaro e pelo cantor Mazinho de Almeida, marido de Nalvinha.

