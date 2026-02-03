DAE reforça importância do uso consciente da água mesmo em períodos chuvosos

Mesmo em períodos de chuva, o uso consciente da água segue sendo fundamental. O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana reforça a importância de evitar desperdícios no dia a dia, lembrando que a preservação dos recursos hídricos depende de hábitos responsáveis adotados pela população ao longo de todo o ano.



Pequenas atitudes dentro de casa fazem diferença significativa, como reduzir o tempo de banho, fechar a torneira ao escovar os dentes e utilizar a máquina de lavar roupas sempre com carga completa. Outra orientação importante é ficar atento a indícios de vazamentos internos, como torneiras pingando, registros com defeito, manchas de umidade em paredes e pisos ou aumento inesperado no consumo.



Em atividades externas, como a lavagem de calçadas e veículos, a recomendação é adotar práticas mais econômicas, como o uso de balde e vassoura, em vez de mangueira. Além do benefício ambiental, o consumo consciente impacta diretamente no valor da conta de água.



Para o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, a conscientização da população é essencial. “Mesmo em períodos chuvosos, o uso responsável da água continua sendo fundamental. A colaboração dos moradores faz diferença tanto na preservação dos recursos quanto na eficiência dos serviços”, destacou.



A população também pode contribuir para a redução de perdas de água, comunicando imediatamente o DAE sempre que identificar vazamentos em vias públicas ou calçadas. O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias, das 6h às 0h), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.

