Hortolândia entra no catálogo da agência estadual São Paulo State Film Commisssion

Município foi incluído em catálogo que traz fotos da Prefeitura, de pontos turísticos e espaços públicos que podem ser usados como cenários e locações de produções audiovisuais

Leia + sobre diversão e arte

Hortolândia poderá aparecer em telas do Brasil e, quiçá, de outros países do mundo. O município está no segundo volume do catálogo organizado pela agência São Paulo State Film Commission, do governo do Estado.

O catálogo com 81 páginas traz um texto de apresentação do município, escrito nos idiomas espanhol, inglês e português. A publicação ainda mostra 17 fotos de pontos turísticos que podem ser utilizados como cenários e locações para produções audiovisuais.

Dentre os locais apresentados estão:

– Palácio dos Migrantes Paço Municipal Prefeito Ângelo Augusto Perugini (sede da Prefeitura)

– Ponte da Esperança (Ponte Estaiada)

– Parque socioambiental Irmã Dorothy Stang

– Parque socioambiental Antonio Gazzetta

– Observatório Ambiental Parque Escola (OAPE)

– Museu Municipal Estação Jacuba

CATÁLOGO

O catálogo ainda traz informações sobre as distâncias de Hortolândia até a cidade de São Paulo, até o aeroporto mais próximo da região e até o Aeroporto Internacional de São Paulo.

A publicação se destina para empresas e estúdios que estejam em busca de cenários e locações para filmagens de filmes, séries, novelas, comerciais, dentre outras produções audiovisuais. O catálogo está disponível em formato físico e para download no site do São Paulo State Film Commission (CLIQUE AQUI). O site da agência apresenta mais fotos e informações sobre Hortolândia e os locais selecionados.

O lançamento da publicação foi no evento Ventana Sur, voltado ao mercado latino-americano de audiovisual, realizado em Buenos Aires (Argentina), em dezembro do ano passado. Além de Hortolândia, outras 10 cidades paulistas aparecem na publicação.

Para o secretário de Cultura, Régis Athanázio Bueno, o catálogo é uma grande vitrine que irá projetar Hortolândia.

“É uma grande oportunidade de dar visibilidade ao município. Hortolândia é reconhecida por sua pujança econômica. Mas também temos lugares únicos e peculiares como a Ponte Estaiada e a Estação Jacuba. Os locais apresentados no catálogo da São Paulo State Film Commission mostram um lado muito particular e carinhoso de Hortolândia. A publicação vai projetar o município, e assim possibilitar que grandes produções nacionais possam acessar Hortolândia. Grandes artistas brasileiros possam conhecer a cidade. Tudo isso vai fomentar o turismo cultural em âmbito local”, destaca o secretário.

EMPRESAS

A chefe do setor de captação da Secretaria de Cultura, Eliane Silva, explica que, com o lançamento do catálogo, está aberta a possibilidade de empresas de Hortolândia também serem listadas na publicação.

Poderão ser incluídos estabelecimentos comerciais como hoteis, restaurantes, empresas de locação de estruturas, banheiros químicos e equipamentos de áudio e vídeo, dentre outros tipos de serviços e produtos. Empresas interessadas em participar do catálogo devem entrar em contato com a Secretaria de Cultura pelo telefone (19) 3965-1400, ramal 7514.

Com o lançamento do catálogo, Eliane Silva salienta que a Prefeitura vai organizar o recebimento de solicitações de empresas audiovisuais interessadas em filmar na cidade. “A ideia é agilizar o trabalho das produtoras. Vamos ainda facilitar para elas a obtenção de autorizações necessárias para a realização de filmagens no município”, detalha a chefe.

Outro atrativo proporcionado pelo catálogo que a chefe do setor de captação destaca é que produtoras audiovisuais que tenham projetos previstos para serem filmados em Hortolândia têm maior pontuação em editais estaduais de fomento artístico-cultural, como o ProAC (Programa de Ação Cultural).

SELEÇÃO

Hortolândia foi selecionada para integrar a São Paulo State Film Commission em maio de 2025.

A partir daí, o município recebeu a visita da São Paulo State Film Commission, em agosto do ano passado. Na ocasião, a equipe da agência estadual fez um tour pela cidade, guiado pela Secretaria de Cultura, para conhecer e tirar fotos dos pontos turísticos e espaços públicos do município.

Também em agosto, antes da visita da agência, a Prefeitura promoveu uma consulta pública. O objetivo foi apresentar a São Paulo State Film Commission para profissionais e empresas de audiovisual da cidade e região.

De acordo com o governo do Estado, a São Paulo State Film Commission tem como objetivo fomentar a produção audiovisual em nível estadual, bem como o potencial turístico de municípios paulistas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP