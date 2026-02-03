Após a repercussão do vídeo em que apareceu com o cabelo natural, Maiara falou abertamente sobre a queda de cabelo, o uso de laces, as inseguranças ao longo da vida e mostrou como está hoje após todo o processo.

Vídeo- Maiara fala do cabelo

Ecad homenageia Phil Collins pelos 75 anos com ranking de suas músicas mais tocadas e regravadas

Com uma carreira que atravessa décadas e gerações da música pop e do rock internacional, Phil Collins completa 75 anos neste dia 30 com um repertório que segue amplamente presente nas execuções públicas no Brasil. Para celebrar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento com as músicas de autoria do artista mais executadas e regravadas no país.

De acordo com os dados da entidade, o artista possui 636 obras musicais e 920 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil. O estudo aponta que “Against all odds” lidera o ranking das músicas de sua autoria mais executadas nos últimos cinco anos. Na sequência das mais executadas aparecem “Another day in paradise” (Phil Collins) e “Easy lover” (Nate East, Phil Collins e Philip Bailey).

Já no ranking de regravações, a liderança é de “In the air tonight”, com 90 gravações identificadas, em seguida aparece “Against all odds”, ambas de autoria exclusiva de Phil Collins. O levantamento mostra ainda que Tony Banks é o intérprete que mais regravou obras de Phil Collins, com 140 fonogramas identificados.

Ranking das músicas de autoria de Phil Collins mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)