O deputado estadual Dirceu Dalben começou a organizar o time de vereadores em Sumaré para a campanha de reeleição no ano que vem. Ele deve disputar a reeleição ano que vem muito provavelmente pelo PSD de Gilberto Kassab.

Ele participou de reunião do Cidadania (ainda seu partido) esta semana na cidade. Além do presidente da Câmara- Hélio Silva- o partido ainda tem mais 2 vereadores na CM- Pereirinha e Dudu Lima.

O Cidadania foi o partido da família Dalben na década passada e se tornou uma das maiores forças da cidade. De origem mais à esquerda, o partido passou de parceiro do PSDB a força independente e se federou este ano com o PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Adversários de Dalben

Depois de ter fracassado nas urnas em Paulínia em 2024 e ver seu nome falhar também em Sumaré, Dirceu Dalben precisa recuperar o prestígio e alcançar votação razoável em Sumaré ano que vem. Os desafios são angariar apoio político e evitar nomes fortes do governo e reduzir a força do petista Willian Souza, segundo colocado na eleição de 2024 na cidade.

