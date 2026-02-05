O deputado estadual Dirceu Dalben bateu o martelo e decidiu migrar para o PSD de Gilberto Kassab. Ele foi anunciado nesta quinta-feira com a “ótima notícia de sete grandes quadros da política paulista que vão para o partido”.

Segundo Kassab, eles anunciaram o compromisso de se filiarem ao PSD no próximo dia 4 de março, durante a janela partidária.

Além dele (DD) vão os também deputados estaduais Analice, Maria Lucia Amary, Rogerio Nogueira, Mauro Bragato, Barros Munhoz e Carlao Pignatari. O PSD na região tem a atuação do veterano Barros Munhoz (foto) em Nova Odessa. Ele já foi chefe do ex-prefeito Bill (PL) e hoje está ‘fechado’ com os vereadores Oreia e Paulo Bichof (Podemos).

Dalben e o filho

O filho de Dalben, o ex-prefeito de Sumaré Luiz, já estava no PSD. O pai sai do Cidadania, que era federado ao PSDB e se juntou ao PSB de Geraldo Alckmin.

“Estaremos juntos, trabalhando por um PSD cada vez mais forte, com lideranças qualificadas e sucesso eleitoral em outubro. Sejam bem-vindos! Todos cada vez mais entusiasmados com a extraordinária gestão do nosso governador Tarcísio de Freitas e firmes no seu projeto de reeleição nesta eleição de 2026!!” Gilberto Kassab