Poste caído ao lado de pontilhão na avenida da Saudade chama atenção e chega a assustar quem passa em Americana.

A reclamação rodou em grupos de whatsapp e foi alertado que a prefeitura e a CPFL já teriam sido notificadas.

Poste semi tombado em Americana

Escolas de Americana recebem limpeza de caixa d'água antes do retorno às aulas

Escolas da rede municipal de Americana recebem equipes de limpeza de caixa d’água no período das férias escolares, em uma ação que prepara os espaços para o novo ano letivo, que começa a partir da próxima segunda-feira (9). Nesta quarta (4), os serviços foram executados na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Darcy Ribeiro, no Centro Integrado de Educação Pública Anísio Spínola Teixeira (CIEP São Jerônimo) e nas Casas da Criança Arapiranga e Maíra.

Os trabalhos de limpeza preventiva e periódica dos reservatórios ocorrem nas 56 unidades e prédios administrativos ligados à Secretaria de Educação. As unidades são agrupadas em setores, de acordo com a região em que estão inseridas, e o serviço avança gradualmente.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, detalhou as ações da pasta durante o período de férias. “Nossas escolas da rede passam por manutenção preventiva regular, que inclui serviços como corte de grama e roçagem, controle de pragas, limpeza das caixas d’água e reparos estruturais. São ações pensadas para conservar e preservar as instalações, garantindo um ambiente de trabalho saudável para os educadores e um espaço adequado para o aprendizado dos estudantes”, destacou.

A volta às aulas no Ensino Fundamental da rede municipal será em 9 de fevereiro, enquanto na Educação Infantil o ano letivo começa no dia 11.