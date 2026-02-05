Pré-Carnaval do Bloco do Traquitana é neste sábado (7) no Museu da Imigração
Santa Bárbara d’Oeste se prepara para o segundo e último evento que antecede o Carnaval de SBO 2026. Neste sábado (7), a partir das 16 horas, o Bloco do Traquitana promoverá seu pré-carnaval no Museu da Imigração, com entrada gratuita e classificação livre
A programação integra as ações preparatórias dos blocos carnavalescos que compõem o Carnaval de SBO 2026 e tem como objetivo antecipar o clima da folia, ampliar a divulgação do evento e fortalecer o carnaval de rua de forma segura, organizada e acessível à população.
O Pré-Carnaval do Bloco do Traquitana contará com mini trio elétrico, além de estrutura de food trucks, em um ambiente familiar e voltado para todas as idades. O Museu da Imigração está localizado na Rua João Lino, 371, no Centro.
Criado em 2019, o Bloco do Traquitana tem como proposta resgatar o carnaval de rua tradicional, com repertório de marchinhas, clima nostálgico e valorização da convivência comunitária, reunindo foliões em uma celebração democrática e cultural.
Carnaval de SBO 2026
O Carnaval de SBO 2026 acontece entre os dias 14 e 17 de fevereiro, com programação gratuita na Praça Central, que será novamente o coração da folia e ponto de dispersão dos 10 blocos carnavalescos da edição. Os shows integram a programação oficial do evento e reúnem artistas e grupos de samba e carnaval ao longo dos quatro dias.
A programação é promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com os blocos carnavalescos da cidade, valorizando manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, gratuitas, sem fins lucrativos, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo.
Praça Central
No sábado (14), a festa começa às 15h30 com o grupo Intui’Samba e segue às 20 horas com o Grupo Alto Astral. No domingo (15), a programação tem início às 15h30 com a Banda Babaloo e continua às 20h30 com o Samba d’Aninha. Na segunda-feira (16), a Praça Central recebe, às 20 horas, Robson Cruz e Banda. O encerramento acontece na terça-feira (17), com Vivian Ignácio e Banda às 15h30 e, às 20 horas, o show do Samba da Nega.
Blocos
Neste ano desfilarão: Bloco do Traquitana, Bloco do Roque, Bloco Apareceu a Margarida, Bloco das Bárbaras, Bloco da Cana Valesca, O Bloquinho Animadinho, Bloco Carnavalesco Borala, BloCão “Animais Têm Voz”, Bloco Amigos da Lilica e Bloco das Piranhas da Vox 90 – rádio media partner da edição. A programação completa está disponível no site culturasbo.com, nas redes sociais @culturasbo e ainda no Instagram oficial do evento: @carnavaldesbo
Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Cultura e Turismo pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.
