A RD Saúde Raia Drogasil, maior rede de varejo farmacêutico do Brasil, tem mais de 400 vagas para início imediato em Campinas e região. As oportunidades são para trabalhar nas farmácias Raia e Drogasil e no centro de distribuição do grupo em Itupeva, com remuneração inicial entre R$ 1.900 e R$ 5.500, além de amplo pacote de benefícios.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Entre as oportunidades disponíveis nas farmácias de Campinas e região, 217 são para atendentes, cargo que exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. Outras 23 vagas são destinadas a farmacêuticos. Para essa função, é necessário ensino superior completo e CRF ativo.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://rdsaude.com.br/trabalhe-conosco/vagas ou pelo Whatsapp (11) 97209-9086.

Mutirões para o setor de logística

Na próxima semana, às vésperas do Carnaval, a RD Saúde vai colocar o bloco na rua, em Campinas, com dois mutirões com 200 vagas para o centro de distribuição de Itupeva. Há oportunidades (veja requisitos abaixo) para auxiliares de reposição, conferentes, analistas, assistentes, operadores de empilhadeira, auxiliar de manutenção predial, eletricista de manutenção predial, supervisores, motoristas categoria D e ajudantes de motorista.

O primeiro processo seletivo será na segunda-feira (9), das 9h às 16h, na Raia da Avenida Barão de Itapura, 1.616. Já na quinta-feira (12), das 9h às 16h, o feirão será na Universidade Anhanguera – Ouro Verde (Rua Emília Stefanelli Ceregatti, 160).

Confira os requisitos para cada cargo disponível nos feirões

– Auxiliar de reposição logística: ensino fundamental ou médio completo, mínimo 18 anos

– Conferente de logística: ensino médio completo, mínimo 18 anos

– Assistente de administração logística: ensino médio completo, mínimo 18 anos

– Supervisor CD de operação logística: ensino superior completo, experiência anterior, mínimo 18 anos

– Analista de administração logística: mínimo 18 anos, ensino superior completo, domínio em Excel e ter experiencia na função

– Motorista categoria D: CNH categoria D, ensino médio incompleto, cursando ou em andamento

– Ajudantes de motorista: mínimo 18 anos, ensino médio completo

– Operador de empilhadeira: mínimo 18 anos, ensino médio completo, CNH

– Auxiliar de manutenção predial: mínimo 18 anos, ensino fundamental completo

– Eletricista de manutenção predial: mínimo 18 anos, ensino médio completo, curso de elétrica e técnico NR10 e NR35

Benefícios e desenvolvimento de carreira

Os profissionais contratados pela RD Saúde têm benefícios como:

– Planos de saúde e odontológico

– Benefício farmácia e vacinação

– Seguro de vida

– Vale refeição e/ou alimentação (para funcionários das farmácias)

– Restaurante no local (para funcionários dos centros de distribuição)

– Vale-transporte

– Fretado (para funcionários dos centros de distribuição)

– Auxílio academia

– Auxílio creche

– Auxílio funeral

– Participação nos lucros

– Cesta de proteína (somente para funcionários dos centros de distribuição)

– Cesta natalina

– Convênios e descontos comerciais

– Day off – Folga aniversário (do profissional e dos filhos)

– Licença maternidade (180 dias) e paternidade (20 dias)

– Incentivo à educação para funcionário e família

Sobre a RD Saúde Raia Drogasil

A RD Saúde foi formada em 2011, a partir da fusão entre a Droga Raia e a Drogasil, que combinam trajetória de mais de um século no varejo farmacêutico. Hoje, o grupo está presente em todos os estados do país, com mais de 3.500 farmácias. Em 2024, ao adotar uma nova marca corporativa, a companhia reforçou a sua atuação como ecossistema de saúde voltado para prestação de serviços e cuidados com o bem-estar da população. Por isso, continua ampliando sua capilaridade física e digital, disseminando um novo conceito de farmácia em um modelo de negócio multicanal.