Viatura da GM e moto batem em Santa Bárbara

Um motociclista de 26 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com uma viatura da Guarda Civil Municipal, na tarde desta quarta-feira (4), na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, onde passou por exames e teve constatada fratura no dedo mínimo do pé direito.

Segundo um amigo da vítima, que presenciou o acidente, a viatura teria avançado o sinal de “pare”. A prefeitura confirmou a ocorrência e informou que será instaurado procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do acidente e eventual responsabilidade.

