O empresário Guilherme DallOrto deixou o governo de Sumaré e dúvidas surgiram no meio político da cidade. Ele pode vir candidato ano que vem de olho na disputa também de 2028.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Mas existe uma nuvem de fumaça sobre razões para a exoneração de da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sumaré. A saída poderia estar relacionada a indícios de corrupção na pasta.

Caso tais fatos se confirmem, em tese poderiam configurar ilícitos administrativos e criminais, impondo apuração pelas autoridades competentes.

DallOrto nas eleições

DallOrto foi candidato a prefeito em 2020 e a deputado em 2018 e 2022. No ano passado, ele foi um dos primeiros a aderir ao projeto do prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) e foi para o governo. Agora seu nome volta a ser especulado para a disputa das eleições do ano que vem.

Leia + sobre política regional