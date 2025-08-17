Amamentação: Saúde de Sumaré apresenta Projeto ‘1000 Dias de Ouro’

No mês de conscientização e incentivo ao aleitamento materno, o Agosto Dourado, o Departamento de Atenção Primária à Saúde (DAPS) realizou, na última semana, uma importante reunião para apresentar o Projeto 1000 Dias de Ouro. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a linha de cuidado desde o pré-natal até os primeiros dois anos de vida da criança.

Durante o encontro, realizado no gabinete da Secretaria de Saúde, a equipe do DAPS apresentou indicadores de saúde relacionados ao atendimento de gestantes, puérperas e crianças na primeira infância. Também foram apresentadas planilhas online desenvolvidas para o acompanhamento da gestante até o puerpério e da criança durante a puericultura (até os 2 anos de idade).

Segundo o DAPS, as planilhas foram implantadas inicialmente em sete Unidades de Saúde, uma por regional, como projeto piloto. Neste mês de agosto, todas as unidades de saúde do município já utilizam a ferramenta online, e cada unidade conta com um profissional responsável por manter os dados sempre atualizados, chamado de “cegonha”.

Para o secretário de Saúde, Rafael Virginelli, a iniciativa é fundamental por abranger um período decisivo para o desenvolvimento infantil: a gestação (270 dias) e os dois primeiros anos de vida (365 dias cada), somando os 1.000 dias que dão nome ao projeto. “Esse período é essencial para o desenvolvimento físico, cognitivo e social da criança. Ele impacta diretamente na saúde ao longo de toda a vida. Agradeço imensamente às equipes do DAPS, que desenvolveram essa planilha, e também às unidades de saúde, que aderiram à iniciativa sem resistência”, destacou o secretário.

As equipes da Atenção Básica realizam visitas regulares às unidades de saúde para promover ações educativas, realizar intervenções oportunas e fortalecer o vínculo com as famílias, contribuindo para uma infância mais saudável e protegida.

Os primeiros 1.000 dias, do início da gestação até os dois anos de idade, são considerados decisivos para o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social da criança. Nesse período, são construídas as bases para uma vida plena e saudável.

O acompanhamento contínuo realizado pela Atenção Primária é essencial para garantir o crescimento adequado e prevenir agravos que possam comprometer o futuro da criança. Entre os principais cuidados estão:

• Promoção do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses;

• Cumprimento do calendário vacinal;

• Monitoramento do crescimento e desenvolvimento;

• Orientação contínua aos cuidadores;

• Identificação precoce de sinais de risco ou atraso no desenvolvimento.

O Projeto tem como objetivo ainda integrar e fortalecer as políticas públicas voltadas à primeira infância, atualizar e qualificar o atendimento à saúde da criança na Atenção Primária, atualizar o pré-natal conforme a Rede Cegonha e a Rede Alyne, adequar os serviços ao novo modelo de financiamento da Atenção Primária e monitorar de forma sistemática o pré-natal, puerpério e puericultura.

