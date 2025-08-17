O Santos de Neymar tomou um goleada histórica do Vasco da Gama na tarde deste domingo no Morumbi. Foram 54 mil torcedores presentes no estádio da capital paulista para assistir a maior goleado dos cariocas ante o alvinegro do litoral.

O primeiro tempo foi equilibrado com o Vasco saindo na frente com 1 a 0. Neymar saiu de campo chorando ao final do jogo.

Era pra ser uma tarde de festa com homenagens a Neymar e Pelé, mas o que se viu foi o Vasco dominando e humilhando o Santos na segunda etapa.

O veterano Felippe Coutinho marcou 2 vezes e fez a diferença para que o jogo se tornasse uma goleada. Com o resultado, o Vasco deixou o Z4 (Zona do rebaixamento) e o Peixe ficou perto da zona da degola.

Santos encara o Bahia

O alvinegro praiano agora vai encarar o Bahia fora de casa para tentar se recuperar no torneio.

