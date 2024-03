Daniel Alves consegue liberdade se pagar 1 milhão de euros

O ex-jogador brasileiro Daniel Alves deve conseguir

liberdade provisória se pagar multa de 1 milhão de euros. A Justiça de Barcelona aceitou nesta quarta-feira (20) o pedido de liberdade provisória do sob fiança de valor equivalente a R$ 5,4 milhões.

Neymar fez uma doação de R$ 800 mil que levaram a redução da pena de Daniel quando ainda em julgamento. Ele foi condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro em uma boate da cidade.

BOATOS- Há duas semanas surgiu um boato de que o craque de Barcelona e São Paulo teria morrido na cadeia. O irmão de Daniel Alves foi às redes sociais desmentir os boatos e acusar os internautas de serem maldosos com ele e com a família.

