Samara Felippo faz graves denúncias contra ex-craque da seleção

atriz marcante dos anos 2000, expõe que foi enganada pelo o pai de suas filhas, o ex-jogador de basquete Leandrinho. O atleta comprou uma casa com a atriz, mas a colocou no nome do irmão, deixando-a sem nada.

Desabafo corajoso, importante e super necessário de Samara 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/H3fxu1Crt0 — Dan Pimpão 🏳️‍🌈 (@DanPimpao) March 19, 2024

