Prefeito Chico lança Gigantinho 2024 em cerimônia no Centro Cívico

O prefeito Chico Sardelli lançou oficialmente a 1ª edição do Gigantinho Futsal e a 3ª edição do Gigantinho Campo, competições promovidas pela Secretaria de Esportes de Americana voltadas às categorias de base. A cerimônia reuniu centenas de crianças, adolescentes e familiares na noite desta terça-feira (19), no ginásio principal do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

“Estamos trabalhando para consolidar os eventos esportivos no calendário da nossa cidade e, depois de excelentes jogos no ano passado, a temporada 2024 promete ainda mais. É uma felicidade enorme poder realizar mais uma edição do Gigantinho e este ano com uma grande novidade, que é a chegada do futsal. Teremos uma participação ainda maior das crianças, adolescentes e das famílias americanenses. Está dada a largada para a temporada”, disse o prefeito Chico.

Durante o evento, foram apresentados os times que vão participar da competição. Ao todo, 48 equipes já estão confirmadas no futsal, que contará com as categorias sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15, enquanto 68 equipes disputarão a edição de campo, nas categorias sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16.

“Que linda festa tivemos hoje no Centro Cívico para abrir oficialmente a temporada 2024 de campeonatos em Americana. É motivo de muita felicidade ver o nosso Gigantinho crescendo a cada ano, com cada vez mais times na disputa e reunindo centenas de craques do futuro. O objetivo é sempre melhorar, e a novidade do futsal vem ao encontro disso. Tenho certeza que será um ano de muito sucesso”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Também estiveram presentes na cerimônia os vereadores Leco Soares, Lucas Leoncine e Thiago Martins, e os secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação) e Adriano Alvarenga Camargo Neves (Obras e Serviços Urbanos).

As partidas do Gigantinho Campo começam já no próximo final de semana e serão realizadas sempre aos sábados e domingos pela manhã. Já o Gigantinho Futsal tem início previsto para o dia 2 de abril, com jogos às terças e quintas-feiras, no período da noite.

As inscrições seguem abertas apenas para a edição de futsal e terminam nesta quinta-feira (21). Os interessados devem comparecer à sede da secretaria, das 9h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Esportes: (19) 3406-6111.

Confira os times já confirmados:

Gigantinho Futsal

Sub-9: Instituto Jr Dias, Dínamo, Morada do Sol, Aesca/Clube do Bosque, Jardim da Paz, Projeto Praia Azul, Bola na Rede, Camisa 10, Guanabara, Na Cara do Gol e Vasco

Sub-11: Instituto Jr Dias, Dínamo, Morada do Sol, Aesca/Clube do Bosque, Jardim da Paz, Projeto Praia Azul, Bola na Rede, Camisa 10, Guanabara, Na Cara do Gol, São Caetano, Vasco e Vila Bela

Sub-13: Instituto Jr Dias, Dínamo, Morada do Sol, Aesca/Clube do Bosque, Estrela Azul, Projeto Praia Azul, Bola na Rede, Camisa 10, Guanabara, Na Cara do Gol, São Caetano e Vasco

Sub-15: Instituto Jr Dias, Dínamo, Morada do Sol, Aesca/Clube do Bosque, Estrela Azul, Projeto Praia Azul, Bola na Rede, São Roque, Guanabara, Na Cara do Gol, Vila Bela e Cidade Jardim

Gigantinho Campo

Sub-8: Bola na Rede, Camisa 1, Camisa 10 – A, Camisa 10 – B, Colorado, Instituto Jr Dias – A, Instituto Jr Dias – B, Ipiranga, Morada do Sol, Na Cara do Gol, Projeto FC, Projeto Praia Azul, São Manoel e São Roque

Sub-10: Bola na Rede, Camisa 1, Camisa 10 – A, Camisa 10 – B, Colorado, Instituto Jr Dias – A, Instituto Jr Dias – B, Ipiranga, Morada do Sol, Na Cara do Gol, Projeto FC, Projeto Praia Azul, São Manoel e São Roque

Sub-12: Aesca Santa Cruz, Bola na Rede, Camisa 1, Camisa 10 – A, Camisa 10 – B, Cidade Jardim, Colorado, Estrela Azul, Instituto Jr Dias – B, Morada do Sol, Na Cara do Gol, Parque Gramado, Projeto FC, Projeto Praia Azul, São Manoel, São Vito e Unidos da Cordenonsi

Sub-14: Aesca Santa Cruz, Camisa 10 – B, Cidade Jardim, Colorado, EC Novo Mundo, Estrela Azul, Instituto Jr Dias – B, Morada do Sol, Na Cara do Gol, Projeto FC, Projeto Gratidão Alvorada, Projeto Praia Azul, São Vito e Unidos da Cordenonsi

Sub-16: Aesca Santa Cruz, Cidade Jardim, Colorado, Instituto Jr Dias – B, Ipiranga, Morada do Sol, Neon Club, Projeto Praia Azul e Sporting ZNC