Mc’Donalds com vagas de emprego em Nova Odessa

O PLT (Posto Local do Trabalho), mantido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura de Nova Odessa (e que atende no mesmo prédio do Poupatempo da cidade), está recebendo currículos para a seleção de 81 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função.

Os interessados devem enviar seus currículos nesta quarta-feira (20/03) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada. O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à nova unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

PROCESSO SELETIVO

Além disso, acontece na quinta-feira (21/03), no Auditório do Paço Municipal (Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro), das 8h30 às 14h30, um processo seletivo para a contratação, por uma empresa privada, de 20 colaboradores para vagas de “Produção e Logística”, tanto feminino quanto masculino. Os interessados devem levar currículo impresso, caneta e documentos pessoais.

DEMAIS VAGAS

Lembrando que os moradores interessados podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já usado pelas empresas disponibilizarem as vagas.

Mais notícias da cidade e região

Confira as demais vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

MCDONALD’S CONTRATA: ATENDENTE DE RESTAURANTE. (6 vagas)

CONFERENTE MASCULINO NOTURNO – Separar, conferir os materiais de cada romaneio para o carregamento nos veículos. (1 vaga)

ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO – Formação superior em andamento no curso de Administração de empresas ou Logística, maior de 18 anos. Previsão de conclusão mínima em 12/2025. Pacote Office. Ter boa comunicação, agilidade e disposição para aprender. Residir em Nova Odessa. Trabalhar de segunda à sexta, das 8h às 15h. Salário de R$ 1.000,00. (1 vaga)

FATURAMENTO MASCULINO – Com experiência na função. (1 vaga)

LÍDER DE EXPEDIÇÃO MASCULINO NOTURNO – Liderar e orientar a equipe para aproveitamento do tempo, contagem de estoque, responder e-mail, fazer planilhas, ajudar no suporte da equipe quando necessário. (1 vaga)

MOTORISTA D e E – Disponibilidade para viagens. (1 vaga)

OPERADOR DE ROÇADEIRA – Com experiência na função. (10 vagas)

PCP MASCULINO – Com experiência na função. (1 vaga)

RECEPCIONISTA – Para trabalhar em restaurante das 7h às 15h, de segunda à sábado. Irá anotar pedidos de marmitas por telefone/zap e cuidar dos pedidos feitos pelo iFood. (1 vaga)

ROTEIRIZADOR – Vaga masculina, monitora o trajeto e entrega dos motoristas, auxilia a rota dos motoristas, em cada parada com objetivo de diminuir o tempo e custo para empresa, fazer serviços administrativos do setor. (1 vaga)

VENDEDOR EXTERNO – Vendas porta a porta. (15 vagas)

EMPRESA CONTRATA TÊXTIL CONTRATA: ASSISTENTE DE LICITAÇÃO, ASSISTENTE DE VENDAS, ENGRUPADOR, ENGOMADOR, URDIDOR, TECELÃO SULZER, MECÂNICO DE EMPILHADEIRA, AUX.DE LOGÍSTICA, COSTUREIRA, AUXILIAR DE QUALIDADE. (9 vagas)

EMPRESA CONTRATA: PREPARADOR PARA PINTURA DE AUTOS, HIGIENIZADOR DE AUTOS, POLIDOR DE AUTOS, MONTADOR E DESMONTADOR DE AUTOS. (8 vagas)

EMPRESA CONTRATA: OPERADOR DE MÁQUINAS DE SERRA/FURADEIRA/MATRIZES, AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Rebarbação, operar lixadeiras. (4 vagas)

OPERADOR(A) DE TRÁFEGO I – Na CCR AutoBAn você atuará conduzindo a viatura (guincho leve, munck ou caminhão boiadeiro) aos locais solicitados, para atendimento de veículos ou transporte de animais ou material pesado e veículos sem condição de guinchamento. Sinaliza o local de atendimento com os materiais disponíveis na viatura para que possamos prosperar, criando valor sustentável para a sociedade. Requisitos: Ensino Fundamental completo, experiência com caminhão toco, truck ou carreta, residir em Nova Odessa (base de atuação ao lado do pedágio de Nova Odessa), Carteira de Habilitação dentro da validade (D ou E) e disponibilidade para realizar turnos de 12 horas (06×18 ou 18×06). Benefícios: programa de remuneração variável, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, previdência privada, licença maternidade de 6 meses e paternidade 20 dias, auxílio creche, Programa “Viva Bem” (Saúde Mental), Gympass, day off (folga) no dia do aniversário. Salário: R$ 1.981,00.