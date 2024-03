Avô acusado de filmar neta de 12 anos nua e espalhar

Um avô de 64 anos foi detido acusado de filmar

a própria netinha nua e espalhar o vídeo para amigos. Um tio da garota recebeu o vídeo de terceiros e chamou a Guarda Municipal. O homem J.C.C. foi liberado depois de ser ouvido na delegacia. O caso aconteceu em Santa Bárbara d’Oeste.

Ele fazia vídeos da criança tomando banheiro com uma câmera escondida e salvava em um computador, que também foi apreendido para a averiguação.

Abaixo relato da ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

Os patrulheiros Inspetor Cleber, Damaceno e Gomes foram solicitados a comparecer pela Av Alfredo Contato , onde a pessoa de A. havia recebido um vídeo de sua sobrinha nua , tendo suspeita que o marido da avó J.C.C., 64 anos, aposentado havia feito a filmagem.

Foi feito contato com J.C.C pela residência, o mesmo foi questionado sobre filmagens da neta de sua esposa no banheiro , respondendo que infelizmente fez algo impensado.

Em contato com a avó da criança de 12 anos , a mesma relatou que há tempos vem observando atitudes estranhas por parte de J.C.C envolvendo pornografia , inclusive tendo danificado um CPU e um celular para que o mesmo parasse com tal prática, devido a falta de celular ela passou a utilizar em conjunto com J.

O mesmo número de whatsapp e que na data de hoje 19.03 recebeu do próprio marido um vídeo com imagens de sua neta tomando banho, feito por câmera escondida e que o marido enviou o vídeo se esquecendo que o número era compartilhado, que de pronto procurou pelas filhas e buscou os meios necessários para cessar tais atos.

Em averiguação pelo local , no banheiro foi localizado na tomada próximo a porta, uma micro câmera no conector central da tomada.

O plantão policial foi informado sobre os fatos e solicitou a apreensão dos equipamentos que poderiam conter mais imagens do crime. Diante os fatos o autor J.C.C foi detido e apresentado no plantão policial onde a autoridade de plantão deliberou pela apreensão de 01 celular, 2 CPU, 2 pen drives, 1 câmera digital e após a realização da perícia no local 01 micro câmera espiã.

Após o término de lavratura dos autos J.C.C. foi liberado.

