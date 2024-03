Acontece nesta quinta-feira (21/03) em Nova Odessa, das 6h às 10h,

mais uma ação de nebulização veicular (o famoso “fumacê”) contra os mosquitos Aedes aegypti adultos, transmissores do vírus da dengue, zika e chikungunya. Desta vez, o trabalho do Setor de Zoonoses vai abranger 7 localidades, totalizando 52 quadras, com 1.611 imóveis. Será a 5ª ação deste tipo na cidade neste ano, em que a doença cresceu muito em todo o país.

Em caso de chuvas, o trabalho será reagendado para o dia seguinte, desde que as condições climáticas estejam favoráveis. Os locais exatos que vão receber o fumacê estão sendo previamente avisados pela Prefeitura através de serviço de carro de som, porque há uma série de orientações aos moradores (ver abaixo).

Serão visitadas pela picape com o nebulizador, na manhã desta quinta-feira, 07 quadras da Vila Azenha e Jardim Fadel, com 223 imóveis no total; 08 quadras no Residencial Mathilde Berzin, com 176 imóveis; 14 quadras do Jardim Santa Rosa, com 389 imóveis; 05 quadras do Jardim Maria Raposeiro Azenha, com 120 imóveis; 07 quadras do Jardim Éden, com 230 imóveis; 04 quadras do Jardim São Manoel, com 220 imóveis; e 07 quadras do Jardim Santa Rita 1 (mesmo bairro que recebeu o “Mutirão Voluntário Contra a Dengue” no último sábado), com mais 253 imóveis atendidos.

Lembrando que não é o Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde que “escolhe” onde fazer o fumacê, mas as regras da Sucen (Superintendência Estadual de Controle de Endemias), que só autoriza a realização da nebulização veicular contra os mosquitos Aedes aegypti adultos em regiões que têm dois ou mais casos positivos de dengue dentro de determinado raio.

É importante lembrar que até 90% dos criadouros estão dentro dos imóveis, nos quintais e casas. Então todo mundo tem que fazer a sua parte e dedicar alguns minutos na semana para jogar fora tudo que possa conter água. Os munícipes que identificarem possíveis criadouros em terrenos baldios devem comunicar o Setor Municipal de Zoonoses, pelo telefone (19) 3466-3972.

A equipe de zoonoses prossegue com as ações diárias contra o mosquito da dengue, incluindo o trabalho diário de visitação casa a casa, no qual os agentes de Endemias recolhem dos quintais qualquer coisa que possa acumular água parada e orientam os moradores sobre as ações que todos devem tomar dentro de casa.

RECOMENDAÇÕES

O equipamento utiliza baixo volume de inseticida. Mesmo assim, devido à pulverização do veneno contra os mosquitos adultos a partir das ruas atendidas, o Setor de Zoonoses fez uma série de recomendações para os habitantes.

– Deixar as janelas e cortinas abertas em todo o período da nebulização veicular (das 6h às 8h59), exceto em caso de pacientes acamados e bebês;

– Retirar veículos estacionados das vias públicas que vão receber o “fumacê”, facilitando o trabalho da máquina de aplicação;

– Não ficar próximo às janelas ou nas sacadas no momento do “fumacê”. Se possível, ficar nos fundos do imóvel;

– Retirar animais domésticos dos quintais (cães, gatos, passarinhos etc);

– Cobrir as gaiolas de passarinhos (se houver);

– Cobrir ou guardar alimentos e utensílios domésticos em geral;

– Remover roupas do varal;

– Após a passagem do veículo, lavar os bebedouros e comedouros dos animais domésticos com esponja e detergente.

