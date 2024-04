Danilo Barros deve ser o favorito do prefeito em Paulínia

Secretário de governo até o final de março, Danilo Barros

vem se tornando o favorito do prefeito Du Cazellato para ser o nome para a sucessão em Paulínia. Danilo deixou o governo e voltou para a cadeira de vereador na Câmara afim de pavimentar a candidatura como sucessor de Du.

Nos últimos seis meses o governo investiu pesado em manutenção e obras para impactar significativamente na qualidade de vida das pessoas, como apontou recentemente o vereador Danilo Barros, aliado do chefe do Executivo.

Em entrevista a um jornal da cidade, Danilo disse que “muitas vezes as pessoas esperam uma grande obra para constatar que o Executivo está fazendo algo, mas não repara no dia a dia, nos pequenos gestos de gerenciamento que fazem uma cidade funcionar corretamente para atender seu povo com dignidade. Só quem tem sensibilidade e conhece os paulinenses sabe fazer”.

