O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, a “Débora do Batom”, cumpra sua pena de 14 anos de prisão em regime domiciliar.

A condenada pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 terá que usar tornozeleira eletrônica e seguir restrições rigorosas, incluindo proibição de acessar redes sociais e conceder entrevistas.

Defesa de Débora do Batom

A defesa de Débora aguarda a análise de um pedido de progressão de regime, argumentando que o tempo cumprido em prisão preventiva desde março de 2023 deve ser considerado.

