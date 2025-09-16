Moda sustentável: brechós registram mais de 2 milhões de buscas online

Há algum tempo os brechós deixaram de ser só uma alternativa econômica e viraram também um símbolo de estilo e consciência ambiental. Neste cenário, a moda sustentável já não é mais um conceito distante. Ela está no dia a dia dos brasileiros, que, cada vez mais, estão de olho na tendência e querem saber onde podem encontrar uma boa seleção de peças e acessórios de segunda mão. Prova disso é que, no último ano, as pesquisas online por brechós ultrapassaram a marca dos 2 milhões de buscas. Além disso, a procura por “brechós perto de mim” cresceu 22% no mesmo período, revelando o interesse crescente por alternativas de consumo mais acessíveis e práticas. O levantamento foi realizado pela Descarbonize Soluções, empresa especializada em energia solar e sustentabilidade, que analisou as buscas online pelo tema e revelou os estados brasileiros em que mais vem se buscando por brechós. O que é moda sustentável? Moda sustentável é uma proposta que busca repensar a forma como as roupas são produzidas e consumidas, reduzindo seu impacto ambiental. Sua base está na economia circular, que substitui o modelo linear de “produzir, usar e descartar” por um ciclo que valoriza a reutilização, a reciclagem e a extensão da vida útil das peças, priorizando o consumo consciente. Atualmente, o uso dessas peças também está muito atrelado ao estilo vintage e ao uso de roupas que são, muitas vezes, raras e carregam um ar de exclusividade — especialmente no contexto atual das fast fashion na indústria da moda. Outros dados do estudo revelam o aumento do movimento através do comportamento digital dos consumidores no último ano: O interesse em compreender o tema ficou evidente no salto de 84% nas buscas por “o que é moda sustentável?” ;

