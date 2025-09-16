Moda sustentável: brechós registram mais de 2 milhões de buscas online

Há algum tempo os brechós deixaram de ser só uma alternativa econômica e viraram também um símbolo de estilo e consciência ambiental. Neste cenário, a moda sustentável já não é mais um conceito distante. Ela está no dia a dia dos brasileiros, que, cada vez mais, estão de olho na tendência e querem saber onde podem encontrar uma boa seleção de peças e acessórios de segunda mão. Prova disso é que, no último ano, as pesquisas online por brechós ultrapassaram a marca dos 2 milhões de buscas.
Além disso, a procura por “brechós perto de mim” cresceu 22% no mesmo período, revelando o interesse crescente por alternativas de consumo mais acessíveis e práticas. O levantamento foi realizado pela Descarbonize Soluções, empresa especializada em energia solar e sustentabilidade, que analisou as buscas online pelo tema e revelou os estados brasileiros em que mais vem se buscando por brechós.
O que é moda sustentável?
Moda sustentável é uma proposta que busca repensar a forma como as roupas são produzidas e consumidas, reduzindo seu impacto ambiental. Sua base está na economia circular, que substitui o modelo linear de “produzir, usar e descartar” por um ciclo que valoriza a reutilização, a reciclagem e a extensão da vida útil das peças, priorizando o consumo consciente.
Atualmente, o uso dessas peças também está muito atrelado ao estilo vintage e ao uso de roupas que são, muitas vezes, raras e carregam um ar de exclusividade — especialmente no contexto atual das fast fashion na indústria da moda. Outros dados do estudo revelam o aumento do movimento através do comportamento digital dos consumidores no último ano:
- O interesse em compreender o tema ficou evidente no salto de 84% nas buscas por “o que é moda sustentável?”;
- As buscas por “roupas sustentáveis” cresceram 90%;
- As pesquisas por “moda sustentável” e “moda e sustentabilidade” aumentaram 50%.
Quais os estados brasileiros em que mais se busca por brechós?
Entre os estados em que mais se buscou por brechós no último ano, Santa Catarina aparece em primeiro lugar, seguido por Paraná e São Paulo. O Distrito Federal e o Rio Grande do Sul completam o top cinco.
A presença expressiva da região Sul, com seus três estados entre os cinco primeiros colocados, mostra o protagonismo da região na busca por consumo consciente. O Centro-Oeste também se destaca, com o Distrito Federal e Mato Grosso do Sul no ranking, enquanto o Sudeste aparece representado por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.