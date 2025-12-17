O Estádio Décio Vitta em Americana será palco de um grande evento esportivo e cultural neste *domingo, dia 21, a partir das 15h.

O público poderá acompanhar a final da Copa do Brasil 2025* com *transmissão ao vivo em mega telão de LED*, garantindo uma experiência única para os torcedores.

Além da exibição da partida, o evento contará com *bar no local, **opções de alimentação com food trucks* e *pagode ao vivo, com apresentações **antes e após o jogo*, proporcionando um clima de confraternização e festa para todos os presentes.

Entrada no Décio Vitta

A entrada será *solidária, com a doação **opcional* de *1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite*, que serão destinados a ações sociais.

Por determinação da organização, será *proibida a entrada com vestimentas na cor verde*.

O evento é aberto ao público e promete reunir esporte, música e solidariedade em uma tarde inesquecível no principal estádio de Americana.

