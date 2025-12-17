Doação de Sangue em Nova Odessa encerra ano com mais de 300 bolsas

Em parceira com o Lions Club, o município promoveu quatro edições da campanha e foram arrecadadas 101 bolsas em fevereiro, 76 em maio, 106 em agosto e 69 em dezembro

A quarta e última edição da Campanha de Doação de Sangue de 2025 realizada sábado (13/12), no Ambulatório de Especialidades Médicas, mais uma vez contou com a solidariedade da população. A ação, fruto de uma parceria da Prefeitura de Nova Odessa com o Lions Club, resultou na coleta de 69 bolsas de sangue que foram encaminhadas ao Hemocentro do Hospital de Clínicas da Unicamp, responsável pelo abastecimento da rede hospitalar de Nova Odessa e região.

De acordo com a instituição, o volume coletado no sábado representa mais de 31 litros de sangue, o suficiente para beneficiar até 276 pessoas. Ao todo, a ação teve 74 pessoas cadastradas e, entre elas, 15 foram doadoras pela primeira vez.

As quatro edições da campanha promovidas em Nova Odessa ao longo de 2025 alcançaram um total de 352 bolsas de sangue coletadas, sendo 101 em fevereiro, 76 em maio, 106 em agosto e 69 em dezembro.

A iniciativa reforça a importância do gesto voluntário e periódico de doar sangue para manter os estoques e garantir atendimentos, cirurgias e tratamentos em diversos municípios.

