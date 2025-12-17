A polícia decidiu incinerar quase 2 toneladas de cocaína em ação realizada em Americana. Foram incineradas grandes quantidades de cocaína, crack, maconha e outras substâncias sintéticas.
A Dose (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana realizou a semana a Operação “Fogo Justo”, que resultou na incineração de aproximadamente duas toneladas de drogas no município.
Polícia teve autorização da Justiça
A ação ocorreu em local previamente autorizado pelo Poder Judiciário, com acompanhamento do Ministério Público e seguindo todos os protocolos legais e ambientais.
Entre os entorpecentes destruídos estavam grandes quantidades de crack, cocaína, maconha e outras substâncias ilícitas.
As drogas incineradas são provenientes de apreensões realizadas ao longo do último trimestre de 2025, resultado de investigações, operações policiais e fiscalizações estratégicas voltadas ao combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região.
A corporação informou que a operação reforça o compromisso permanente da instituição com a retirada de entorpecentes de circulação, contribuindo diretamente para a segurança pública e a proteção da sociedade.
