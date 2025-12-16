Última sessão do ano teve aprovação de projeto doando área no bairro Terramérica

A possível construção de sede própria da Câmara Municipal de Americana em um terreno no bairro Jardim Terramérica II gerou debate na sessão desta segunda-feira (16), a última do ano de 2025. Projeto de autoria do Poder Executivo desafetando e doando imóvel para construção de imóvel de sede própria entrou na pauta em regime de urgência e foi aprovado por 16 votos favoráveis e três contrários.

O projeto está pronto desde 2019 e foi uma das possibilidades analisadas pela Comissão de Estudos nomeada pelo Poder Legislativo em maio deste ano. Uma alternativa era um terreno na Avenida da Saúde, próximo da Rodoviária. “O centro geográfico é o terreno próximo da Rodoviária. Mas lá tem um imbróglio jurídico de 30 anos, que não vai ser resolvido agora”, argumentou o presidente da CM, Léo da Padaria (PL).

A atual sede da Câmara funciona desde 2022 na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam, ao custo atual de aproximadamente R$ 55 mil mensais de aluguel. A nova área analisada fica na Rua Francisca Coral Chiquinho, no Jardim Terramérica II. O terreno possui 10.003,75 metros quadrados e atualmente é classificado como Sistema de Lazer III.

Questiona distancia do terreno

Os vereadores Juninho Dias (PSD) e Renan de Angelo (Podemos) questionaram sobre a localidade do terreno estudado. Segundo eles, haveria dificuldades de acesso da população ao Poder Legislativo. “A gente podia discutir outro local”, sugeriu Dias. Quem também votou contra o projeto foi a vereadora Professora Juliana (PT).

O projeto estabelece que as obras deverão ser iniciadas em até 24 meses após a lavratura da escritura de doação, prazo prorrogável por igual período. Caso a construção não seja iniciada, a doação poderá ser revogada, com reversão do imóvel ao patrimônio municipal. As despesas relacionadas à transferência do imóvel ficarão sob responsabilidade da Câmara.

“Se Deus quiser vai dar certo”, ressaltou Léo da Padaria. O vereador Leco Soares (Podemos) revelou que o atual contrato de aluguel entre a Câmara de Americana e o proprietário do imóvel termina em agosto de 2026. Ou seja, haveria a possibilidade de ‘despejo’ do Legislativo caso não seja renovado.

A próxima deverá ser a sexta sede da Câmara de Americana em sua história. A primeira foi no calçadão (Rua Fernando Camargo, no Centro), onde hoje tem as lojas Marin Calçados e Cíntia Presentes. Nos anos 1940, a sede se mudou para a Rua Washington Luís, junto com o Paço Municipal. A Casa de Leis ainda migrou para a Avenida Brasil (junto com o atual Paço Municipal, em 1973), para a Praça Divino Salvador (em 2007) e para a Avenida Monsenhor Bruno Nardini desde 2022.

