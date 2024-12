“Decisão do progresso da região”, diz Chico sobre proximidade com Piovezan

O prefeito de Americana Chico Sardelli (PL) falou nesta quinta-feira sobre sua aproximação com o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL).

Historicamente, Americana e Santa Bárbara sempre caminharam cada uma por si, sem muito envolvimento. Esse cenário está sendo mudado com a administração dos prefeitos atuais.

Ambos reeleitos com boa votação, a tendência é que caminhem mais próximos não só para o desenvolvimento das divisas, mas também politicamente falando, principalmente de olho em 2026.

“Ele é um prefeito muito bem avaliado, eu tenho estado com ele a cada 15 dias discutindo o destino da nossa região. Americana sorri para Santa Bárbara e Santa Bárbara sorri para Americana. Devemos traçar um caminho juntos”, disse Chico ao NM.

